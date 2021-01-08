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Galatasaray ile Gençlerbirliği 97. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 97. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52’ye 23’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor 08.01.2021, 10:32
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Galatasaray ile Gençlerbirliği 97. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de oynayacağı Gençlerbirliği ile ligde 97. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 52’ye 23’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Başkent ekibi ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 19 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.

97. randevu

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de bugüne kadar 96 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 23 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 164 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan maç 0-0 berabere sona ermiş, İstanbul’daki mücadeleyi Galatasaray 3-0’lık skorla kazanmıştı.

Fatih Terim’in cezası bitti

Fatih Karagümrük maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 5 maç men cezası vermiş, daha sonra Tahkim Kurulu tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirmişti. Göztepe, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor mücadeleleriyle cezasını tamamlayan Terim, Gençlerbirliği maçında saha kenarında olacak.

Ömer ve Emre Kılınç cezalı

Galatasaray’da Konyaspor maçında sarı kart gören Ömer Bayram cezalı duruma düştü. Bayram, Gençlerbirliği karşılaşmasında cezasında dolayı görev alamayacak. Antalyaspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Emre Kılınç da Gençlerbirliği müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Etebo’nun sakatlıkları bulunuyor. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de kadroda olamayacak.

Luyindama ve Belhanda sınırda

Sarı-kırmızılılarda Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Konyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı oynayamayan Arda Turan ve Marcao, Gençlerbirliği karşısında görev alabilecek.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon iç sahada 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu maçlarda 12 kez gol sevincini yaşarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Son 10 maç

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, Gençlerbirliği ise 1 kez rakibini mağlup etti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Halis Özkahya yönetecek

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Malok olacak. Halis Özkahya’nın son yönettiği Galatasaray maçı, 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesi oldu. 15 Ocak 2020’de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
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