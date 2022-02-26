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Galatasaray ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 27-7 üstünlüğü bulunuyor.

Spor 26.02.2022, 11:17
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 27-7 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Rize ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde Göztepe karşılaşmasıyla birlikte 6 maç sonra galip ayrılan Galatasaray çıkışını Rize karşısında sürdürmek istiyor.

42. randevu

Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig’de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan’ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2’lik skorla kazanmıştı.

Son 10 maç

İki takım arasında 8’i Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.

Evinde 4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray Süper Lig’de son maçlarda kazanamıyor. Son olarak sahasında Antalyaspor’u yenen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Cimbom bu süreçte Girsunspor, Trabzonspor ve Kasımpaşa’ya mağlup olurken, Kayserispor ile de berabere kaldı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon sahasında 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 13 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, 16 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü. Aslan evinde sonra olarak Kayserispor ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.

Ömer Bayram sınırda

Galatasaray’da, Rizespor maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan’ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacak. Ayrıca Ömer Bayram da sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 28. haftada deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında görev alamayacak.

Ümit Öztürk düdük çalacak

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

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