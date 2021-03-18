banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı!
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Altın Fed sonrası 1750 Dolar/Onsu üzerini test etti
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Paylaşılamayan mirasta yeni gelişme: Evlilik iptal edildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda

Galatasaray, yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 26-6 üstünlüğü bulunuyor.

Spor 18.03.2021, 10:33
3
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda

Galatasaray, yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 26-6 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 61 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 31 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

40. randevu

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig’de bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 6 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan’ın 89 golüne, Rize ekibi 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0’lık skorla kazandı.

Sahasında 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor’a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu mücadelelerde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Aslan 33 gol atarken, 9 gol yedi. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak Sivasspor ile oynadı ve 2-2 berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 29 karşılaşmada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 58 golle, 62 gol kaydeden Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Radamel Falcao’dan 2 maçta 3 gol

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından iyi döndü. Yıldız futbolcu ligde oynadığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 35 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon 12 müsabakada görev aldı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Taylan Antalyalı cezalı, 4 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından dolayı maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babael, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak.

Sakatlığını atlatan Ryan Donk hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Fatih Terim: 2 - Bülent Uygun: 0

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Terim, sarı-kırmızılıların başında yer alırken, Uygun ise Gaziantepspor’u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan iki karşılaşmayı da Fatih Terim’li Galatasaray kazandı. Galatasaray, 28 Nisan 2013 tarihinde Gaziantep’te oynanan ilk maçı 1-0, 19 Ağustos 2013’te İstanbul’daki mücadeleyi de 2-1’lik skorla kazandı.

Volkan Bayarslan yönetecek

Galatasaray ile Rizespor arasında oynanacak olan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

İstanbul bölgesi hakemi olan Volkan Bayarslan, Süper Lig’de 49 maçta düdük çaldı. Bu karşılaşmaların 16’sını ev sahibi, 18’sini ise deplasman takımları kazandı. 15 maç ise berabere sona erdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20