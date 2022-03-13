Galatasaray ile Beşiktaş 351. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 351. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 123-113 üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda siyah-beyazlılar 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 45 puan aldı. Sarı-kırmızılılar da 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 35 puan topladı.

351. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 350 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 123 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 113 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 488 golüne Beşiktaş 458 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 127 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 46, siyah-beyazlılar ise 38 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 154 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 134 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 3 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka ise berabere sona erdi.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig)

17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig)

25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

Derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.