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Galatasaray ikinci yarıya Giresunspor maçı ile başlıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmayla ligde 14. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 6-2’lik üstünlüğü bulunuyor.

Spor 07.01.2022, 10:05
Galatasaray ikinci yarıya Giresunspor maçı ile başlıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmayla ligde 14. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 6-2’lik üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 19 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda aldığı 27 puanla 10. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamayan ve lider Trabzonspor’un 19 puan gerisinde devre arasına giren Galatasaray, ikinci yarıya Giresunspor galibiyetle başlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılarak seri yakalayıp puan tablosunda üst taraflara yükselme hedefinde.

14. randevu

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak ligin ilk yarısında karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon iç sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Aslan bu 9 mücadelede rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray ligde evinde son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve 2-0’lık skorla kazandı.

Galatasaray’da 11 eksik

Galatasaray’da Giresunspor maçı öncesinde birçok eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda korona virüs izolasyon süreci devam eden Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, sakatlıkları olan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne ile sarı kart cezaları bulunan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao mücadelede forma giyemeyecek.

Takımda ayrıca Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın da korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Giresunspor ile oynayacakları mücadele öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu, Victor Nelsson ve DeAndre Yedlin sarı kart görmeleri halinde 21. haftada deplasmana oynayacakları Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Galatasaray - Giresunspor maçını hakem Arda Kardeşler’in yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek. Bursa Bölgesi Hakemi Arda Kardeşler, şimdiye kadar 185 karşılaşma yönetti. Bu maçların yüzde 52’sini ev sahibi, yüzde 24’ünü ise deplasman takımları kazandı.

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