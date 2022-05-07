Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Cimbom bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçında da puan kaybetti. Aslan, geçtiğimiz hafta da Nef Stadyumu’nda oynadığı Sivasspor’a 3-2 mağlup olmuştu. Galatasaray böylece iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak 34. haftada deplasmanda karşı karşıya geldiği Altay’ı 1-0 yenmişti.

Galatasaray, gelecek hafta evinde Adana Demirspor ile mücadele edecek.