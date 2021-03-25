Galatasaray için Arturo Vidal iddiası

Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Arturo Vidal 'ın adı Galatasaray ile anılıyor.

La Gazzetta Dello Sport' un haberine göre Inter'in yollarını ayırmaya karar verdiği 33 yaşındaki oyuncu ile adı geçen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

Haberde sarı-kırmızılı yetkililerin oyuncunun menajeri Fernando Felicevich ile temasa geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Yıllık 5 milyon euro + bonus kazanan Şilili oyuncunun alacağı sabit ücret önümüzdeki sezon 6.5 milyon euro'ya yükselecek. Tecrübeli oyuncunun gözden çıkarılma nedenleri arasında yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı da bulunuyor.

Ocak ayı transfer döneminde Arabistan takımları ve Flamengo da oyuncuyu istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon Inter formasıyla 30 maçta mücadele eden Arturo Vidal, 2 gol ve 1 asistle oynuyor.

Tecrübeli oyuncunun Inter ile olan mevcut sözleşmesi ise 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.