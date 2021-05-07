''Galatasaray'ı yenin kişi başı 30 bin lira!''

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Şampiyonluk için dönüm noktası olacak maçta iki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok.

30 BİN LİRA PRİM

Siyah-beyazlılar derbi galibiyetine 30 bin lira prim koydu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu kararı sonrası futbolcular sevinç yaşarken 3 puan için motivasyon da artmış oldu.

Önceki derbilerin primlerini 25 bin TL olarak açıklayan yönetimin, bu kez 5 bin TL zam yapması dikkatlerden kaçmadı.