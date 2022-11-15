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Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası’nda Son 16 Turu’na yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında deplasmanda, Avusturya’nın Union Raiffeisen Waldviertel takımını 28-26, 25-22, 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Spor 15.11.2022, 23:49
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası’nda Son 16 Turu’na yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında deplasmanda, Avusturya’nın Union Raiffeisen Waldviertel takımını 28-26, 25-22, 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Salon: Sporthalle Zwettl

Hakemler: Sanja Miklosic, Maciej Maciejewski

Union Raiffeisen Waldviertel: Pavel Bartos, Marek Meciar, Raphael Viens, Daan Streutker, Michal Marszalek, Peter Schnabel, Fabian Scheikl (L), Philipp Jan Krabel, Samuel Müller, Jakob Reiter, Niklas StoossJoel Regehr

Antrenör: Zdenek Smejkal

Galatasaray HDI Sigorta: Morteza Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Thomas Edgar, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu (L), Onurcan Çakır (L), Aykut Acar, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk, Onur Günaydı, Yasin Aydın

Antrenör: Umut Çakır

Setler: 26-28, 22-25, 21-25

Süre: 82 dakika (31, 27, 24)

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