Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde dar alanda top kapma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.