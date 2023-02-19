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Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray verilen arada hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 19.02.2023, 16:59
Galatasaray verilen arada hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30’da Antalya’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.