Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray verilen arada hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30’da Antalya’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.