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Galatasaray, hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını bu akşam Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 29.07.2022, 16:11
Galatasaray, hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını bu akşam Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas çalışması ve dar alanda oyunla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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