Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. İdman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma çalışması ile devam etti. Basına açık olan son bölümde ise iki yarı sahada hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Sergio Oliveira ile Mauro Icardi yer almadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.