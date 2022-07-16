banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Çekya takımı Sigma Olomouc’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Spor 16.07.2022, 22:15
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Çekya takımı Sigma Olomouc’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini almış oldu.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya’da Çekya takımlarından Sigma Olomouc ile hazırlık maçında karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda 59. dakikada sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. 65’te ise Gomis sarı-kırmızılı takımın 2. golünü atarak skoru 2-0’a getirdi. Maç, Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile noktalandı. Bu sonuçla Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetine imza atmış oldu.

Yunus Akgün’den 1 gol 1 asistlik performans

Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün’ün Sigma Olomouc karşısında gösterdiği performans dikkat çekti. Başarılı futbolcu, müsabakada gol perdesini açan isim olurken Gomis’in kaydettiği golü de hazırladı. Sarı-kırmızılı futbolcunun sahada kaldığı süre boyunca gösterdiği etkili performans göz doldurdu.

Yorumlar (0)
24°
açık