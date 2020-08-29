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Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor 29.08.2020, 09:28
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Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, 2020-2021 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Ryan Babel 11'i ile başladı.

İkinci yarıda ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Radamel Falcao ve Adem Büyük 11'i ile sahada yer aldı.

Galatasaray müsabakadan Mbaye Diagne'nin 21. dakikada attığı golle İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Diagne'nin golünde asisti Emre Kılınç yaptı.

Mücadeleyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yerinde takip etti.

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına yarın saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile 31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.

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