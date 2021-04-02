Galatasaray, Hatayspor maçına 6 eksikle gidiyor!

Galatasaray Hatayspor ile Süper Lig'de 32. hafta maçında deplasmanda yarın akşam karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın maç kadrosu resmi internet sitesinden açıklandı. Resmi kadroda tam 6 eksik var.

Galatasaray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao cezalı olduğu için maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Fatih Terim özellikle savunma için çare arayışında.

Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu...

(Fanatik)