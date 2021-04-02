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Galatasaray, Hatay’a geldi

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay’a geldi.

Spor 02.04.2021, 19:57
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Galatasaray, Hatay’a geldi

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay’a geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızı kafilede futbolcular ve teknik ekip yer aldı.

Havalimanında bekleyen bir grup Galatasaray taraftarı, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu. Bir Galatasaray taraftarı Fatih Terim’e çiçek hediye etti.

Galatasaray Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 19.00’da Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
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