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Galatasaray, Haris Seferovic ile yolları ayırdı
Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic’in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
Spor 31.01.2023, 18:37
Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic’in sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
Galatasaray, yaz transfer döneminde Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar Seferovic’in sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig maçında forma giyerken gol katkısı sağlayamadı. Seferovic, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 2 gole imza attı.