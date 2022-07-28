Galatasaray, GSYİAD ile iş birliği anlaşmasını yeniledi

Galatasaray Kulübü ile Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında 2020 yılında yapılan sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Anlaşmaya göre Nef Stadyumu Kuzey Tribünü VIP bölümündeki ofis ve lounge alanı GSYİAD tarafından 2023-2024 sezonu sonuna kadar kullanılacak.

Galatasaray Kulübü ile GSYİAD arasında Nef Stadı’ndaki imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, GSYİAD’ın; kulübün en önemli destekçilerinden olduğunun altını çizdi. Başkan Özbek, GSYİAD’ın kulübe her dönemde son derece yakın durduğunu aktararak, "GSYİAD her harekette kulübü destekledi. Yeni bir anlaşma imzalayacağız. Bütün GSYİAD üyelerine ve sevgili başkana gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İmza için hazırlanan protokolün hepsini okumadım, içinde eksikler olduğunu düşünüyorum. İbrahim Bey ne gelirse hazırız dediler. Birlikte olmamız lazım, dayanışma içinde olmamız lazım. Yönetimler kim olursa olsun bu tür destekleri almadan başarılı olmaları mümkün değil. O yüzden İbrahim kardeşim teşekkürü sonuna kadar hak ediyor” şeklinde konuştu.

“Kemerburgaz projesini en kısa sürede Galatasaray’a kazandırmak istiyoruz”

Galatasaray Adası’nda gerçekleştirdikleri açılışta camiadaki kırgınlıkların azaldığını dile getiren Başkan Dursun Özbek, şu cümlelere yer verdi:

"Galatasaray Kulübü sevenleri olarak birbirimizi sevme zamanı geldiğini hep ifade ettim. Birlikte olalım, küskünlük ve dargınlık olmasın diye böyle bir çağrı yaptım. Galatasaray’a emek vermiş, yönetimlerinde bulunmuş, başkanlıklarını yapmış insanlar zaman zaman darılmışız ama ada açılışında herkes oradaydı. Bazı işler demek ki birlik beraberliği gündeme getiriyor. Onun için buradan dün davetimize icabet eden tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. 5 sene evvelden başlayan Kemerburgaz projemiz var. Galatasaray tesisleşmesini tamamlamak zorunda. Bütün tesislerimize gidin bakın, 40-50 sene evvel yapılmış tesisler, bu sürede dünya değişti. 40-50 yıl önce yapılmış, sonra kimse elini sürmemiş, ben dahil. 5 sene evvel başlattığımız Florya’yı Kemerburgaz’a taşıma projesini hep gündemde tuttuk. 1 aydan beri saha çalışması yapıyoruz. Pazar günü genel kuruldan söz verdiğimiz tesisi yapmak için yetki isteyeceğiz. Yetkiyi alırsak her şeyimiz hazır. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek üzere hazırız. En kısa sürede bu tesisleri Galatasaray’a kazandırmayı düşünüyoruz ve düşlüyoruz, bu bizim düşümüz."

“Stat isim sponsorluğunun 10 gün içinde nihayete ereceğini düşünüyorum”

Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılacak sahaların 2 tanesinin GSYİAD tarafından karşılanmasının sözünü de alan Özbek, stat isim sponsorluğu ile ilgili ise, "NEF hala sponsorumuz, çok fedakar bir arkadaşımız. Sevgili Erden Timur’a teşekkür ediyorum. Her ihtiyacımızda geldi. Stat isminde geldi gereğini yaptı. Adanın inşaatında tüm ekibini oraya yığdı. Büyük fedakarlıkla adanın kısa sürede hizmete açılması için destek verdi. Büyük teşekkürü hak ediyor. Erden Bey de açıkladı bunu, daha iyi bir sponsor bulunduğu taktirde kendinin yaptığı kontrattan çıkabileceğini ifade etmişti. Arayışımız sürüyor. Nihayetlenmiş değil. Kısa sürede nihayete ereceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.