Son Dakika
Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı: “Rusya’nın Ukrayna’ya sınırlı bir askeri saldırı başlatması muhtemel”
Ukrayna, Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanımasına ilişkin tasarıyı BMGK’ya taşıdı
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlıktan dönen Muslera, takımdan ayrı çalıştı.
Spor 16.02.2022, 23:18
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlıktan dönen Muslera, takımdan ayrı çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Güç ve kuvvet egzersizlerinin ardından pozisyon ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.
Öte yandan sakatlığı düzelen Fernando Muslera takımdan ayrı, topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına perşembe günü 16.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak.