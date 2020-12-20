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Galatasaray, Göztepe hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 20.12.2020, 17:43
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Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman salon çalışması ile başladı. Daha sonra yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.Galatasaray, Göztepe maçı öncesi son idmanını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaparak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.
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