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Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 12.08.2022, 22:20
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda Giresunspor’u konuk edecek.

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