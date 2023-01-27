Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek.