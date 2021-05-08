''Galatasaray gibi oynayın!''

Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde iki teknik adam da taktik idmanında futbolcularıyla son bir görüşme yaptı.

"SAKİN KALIN"

Lider Beşiktaş'ta Sergen Yalçın futbolcularını sakin olun diye uyarırken,"Bu maçın kazanılması halinde şampiyonluk için bize bir beraberlik yeter. O nedenle karşımızda zor ama önemli bir fırsat var. Biz kazanmak zorundayız. Rakiplerimizin durumuna bakarak yola çıkamayız. Bu sezon çok zor şartlar altında bile kazanmasını bildiniz. Yine zor bir hafta ve zor bir maç. Derbiye de galibiyetle geçerek camiayı daha da mutlu etmeliyiz" diye konuştuğu bildirildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, ayrıca maçta gerilimi yükseltecek tartışmalardan da kaçınılmasını istedi. Başarılı çalıştırıcının, özellikle hakem yönetimi konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

"GALATASARAY GİBİ OYNAYIN"

Galatasaray'da ise teknik patron Fatih Terim son haftalarda eleştiri alan futbolu taraftarlarına derbide unutturmaları gerektiğini hatırlatarak "Galatasaray gibi oynarsak önümüzde kimse duramaz" dediği kaydedildi.

Ghezzal ve Larin'e özel önlem alan deneyimli teknik adamın pes etmeye niyeti olmadığı da gelen haberler arasında.