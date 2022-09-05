Galatasaray - Gaziantep FK maçını 44 bin 061 seyirci izledi

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Nef Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasını 44 bin 061 seyirci izledi.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. Bu mücadeleyi Nef Stadyumu’ndan toplam 44 bin 61 biletli seyirci takip etti. Gaziantep ekibinin taraftarları da deplasman tribününde yer aldı.

Galatasaray mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı.