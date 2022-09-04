Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman daha sonra üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman duran top organizasyonuyla tamamlandı.