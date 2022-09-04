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Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 04.09.2022, 21:49
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman daha sonra üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman duran top organizasyonuyla tamamlandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Hatayspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Kasımpaşa
|4
|3
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|7
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altay
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Denizlispor
|4
|2
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|4
|4
|14. Espanyol
|4
|4
|15. Valencia
|3
|3
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Getafe
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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