Galatasaray galibiyet serisini 6’ya çıkardı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor’u mağlup etmesiyle galibiyet serisini 6’ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 4’ünü ligde, 2’sini de kupada kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki galibiyet serisine de devam etti. Aslan bu maçla birlikte 4’ü Spor Toto Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 6’ya çıkardı.

Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup etti.