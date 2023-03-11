Galatasaray galibiyet serisini 17’e çıkardı

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezonki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti ve puanını 60’a yükseltti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte galibiyet serisini 14’ü lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17’ye çıkardı. Aslan bu süreçte ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep (Hükmen) ve Kasımpaşa, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.