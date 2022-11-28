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Galatasaray: "Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
Galatasaray: "Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
Spor 28.11.2022, 14:29
Galatasaray: "Futbolcumuz Sergio Oliveira’nın bugün çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."