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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ”Kazakistan’da yaşanan hadiselerden ve can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın barış, istikrar ve huzuru en büyük önceliğimizdir. Türkiye her daim Kazakistan’ın yanında olmaya devam edecektir.” dedi
Galatasaray, futbolculardan Taylan Antalyalı, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, futbolculardan Taylan Antalyalı, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Spor 06.01.2022, 17:29
Galatasaray, futbolculardan Taylan Antalyalı, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ile Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.