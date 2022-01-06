Galatasaray Futbol Takımı’nda 3 korona virüs vakası

Galatasaray, Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal ve futbolculardan Taylan Antalyalı’nın korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.