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Galatasaray: "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya’da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir."

Galatasaray: "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya’da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir."

Spor 13.07.2022, 17:28
Galatasaray: "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya’da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir."

Galatasaray: "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya’da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir."

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