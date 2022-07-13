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Galatasaray: "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya’da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir."
Galatasaray: "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya’da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir."
Spor 13.07.2022, 17:28
Galatasaray: "Futbol Direktörümüz Cenk Ergün ile ilgili çıkan haberler asılsızdır. Cenk Ergün, Avusturya’da takımımızın kampındadır ve görevine devam etmektedir."