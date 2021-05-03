Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final Play-Off son etap maçında Nesibe Aydın 70-58 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip finale yükseldi. Galatasaray finalde Fenerbahçe Öznur Kablo’nun rakibi oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Orkun Yurttaş xx, Seyhan Topaloğlu xx

Galatasaray: Sude Yılmaz x, Pelin Derya Bilgiç xx 13, Yashey Prints xx13, Anete Steinberga xxxx 23, Kuanitra Holingsvorth xx 10, Asena Yalçın x 2, Meltem Yıldızhan x 3, Briann Russell x 6, Zofia Hruscakova x

Başantrenör: Efe Güven

Nesibe Aydın: Katsiaryna Snytsina xx 15, Merve Uygül x 2, Büşra Akgün x 3, Marie Peddy xx 9, Cecilia Hebard xxx 17, Hülya Çoklar x 4, Zsofia Simon xx 8, Melike Tuğba Oral x

Başantrenör: Erman Okerman

1. Periyot: 20-12 (Galatasaray lehine)

Devre: 32-23 (Galatasaray lehine

3. Periyot: 49-39 (Galatasaray lehine