banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Galatasaray, Fernando Muslera’nın doğum gününü kutladı

Galatasaray, takım kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Spor 16.06.2022, 10:23
Galatasaray, Fernando Muslera’nın doğum gününü kutladı

Galatasaray, takım kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sarı-kırmızılıların Muslera için yaptığı paylaşımda, "Takımımızla en çok resmi maça çıkan yabancı oyuncu unvanına sahip ve 14 kupayla en çok kupa kazanan yabancı oyuncu da olan Kaptanımız Fernando Muslera’nın doğum gününü kutluyoruz" denildi.

Yorumlar (0)
27°
açık