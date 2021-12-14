Son Dakika
Galatasaray: "Fernando Muslera’nın bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir."
Galatasaray: "Fernando Muslera’nın bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir."
Spor 14.12.2021, 13:05 14.12.2021, 13:34
Galatasaray: "Fernando Muslera’nın bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir."