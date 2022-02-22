Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar basketbol derbisi Tivibu’da

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, Kadınlar Basketbol Ligi’nde karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini şifresiz olarak ekranlara taşıyacak.

Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Dijital TV platformu, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin önemli derbisi Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasını naklen ve şifresiz ekranlara getirecek.

Kadınlar Basketbol Ligi’nde büyük çekişme

Fenerbahçe, önceki sezon Basketbol Süper Ligi play off final serisinde Galatasaray’ı 71-56 yenerek ligde 15’inci şampiyonluğunu elde ederken, bu sezonun 8’inci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kendi sahasında 45 sayı farkla galibiyete ulaşmıştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile ligde 7’nci sırada yer alan Galatasaray arasında heyecanlı karşılaşma yaşanması bekleniyor. Basketbol izleyicilerinin merakla beklediği derbi 23 Şubat Çarşamba günü saat 19.00’da Tivibuspor’dan naklen yayınlanacak.