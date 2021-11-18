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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi: Halil Umut Meler
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. Derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, Erkan Özdamar 4. hakem olarak görev alacak. Galatasaray Halil Umut Meler ile oynanan 10 maçın 10'unu da kazandı. Bu sebeple Fenerbahçeliler duruma tepki gösteriyor.
Spor 18.11.2021, 21:00 19.11.2021, 11:04
Süper Lig'in 13. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, Erkan Özdamar 4. hakem olarak görev alacak.
Diğer maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
- Hatayspor-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- Giresunspor-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
- Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan
- Alanyaspor- Beşiktaş : Alper Ulusoy
- Kasımpaşa-Karagümrük: Fırat Aydınus
- Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
- Konyaspor-Rizespor: Atilla Karaoğlan
- Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
- Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük