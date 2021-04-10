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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Spor 10.04.2021, 15:53 10.04.2021, 15:55
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Süper Lig'in 34.haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında kan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Bay geçtikleri 33. haftanın telafisini bu hafta yapmanın peşindeler.
Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, evinde 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Etobo, Gedson, Arda, Feghouli, Babel, Falcao
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Koray, Castro, Bertolacci, Ndao, Jimmy Durmaz, Sobiech