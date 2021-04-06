Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde hedefli pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Kerem Aktürkoğlu, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.