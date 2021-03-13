Galatasaray Falcao ve Onyekuru'yla galip!

Son 2 maçında bir türlü istediği oyunu gösteremeyen Galatasaray, Kayserispor'u sahasında 0-3 mağlup etti.

Maçın ilk kritik pozisyonu 9. dakikada Yedlin'in sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa yakın mesafeden Emre Akbaba'nın vurduğu kafayla gerçekleşti. Kaleci Doğan topu kornere çıkardı.

29. dakikada Luyindama'nın kaptırdığı topla hareketlenen Henrique ceza sahasına girdi, topu Muslera'dan kurtardı, dar açıdan çevirmek istediği top Muslera'da kaldı.

38. dakikada yine Kayserispor atağı gerçekleşti. Avromovski'nin kaleye direkt kullandığı serbest vuruşu Muslera son anda çıkardı.

İlk yarının 44. dakikasında Saracchi'nin ceza alanına gönderdiği topla golü bulan Radamel Falcao, Cim Bom'a nefes aldırdı.

81. dakikada Onyekuru pas vererek ceza alanında Falcao'yu topla buluşturdu. Falcao'nun şutunda top direkten döndü ve dönen topu tamamlayan Onyekuru topu ağlara gönderdi ve skoru 0-2 yaptı.

Dakika 89'da Feghouli'nin savunma arkasına gönderdiği pası bulan Onyekuru topla ceza sahasına girdi ve şutuyla skoru 0-3 yaptı.

Böylelikle Aslan, puan durumunu 61 yaptı. Puan durumunda 2. sırada yer alıyor.