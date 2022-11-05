Galatasaray evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle bu sezon Spor Toto Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayan Galatasaray rakibini 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini de 4 maça çıkardı. Ligde Nef Stadyumu’nda son olarak Giresunspor’a yenilen Aslan, daha sonra oynadığı Beşiktaş derbisi dahil 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.