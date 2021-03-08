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Galatasaray evinde Sivasspor'u geçemedi

Spor 08.03.2021, 09:15
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Galatasaray evinde Sivasspor'u geçemedi

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde DG Sivasspor’u ağırladı. Müsabaka 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra Galatasaray, son 2 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 5 puan kaybetti.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, böylece son 2 mücadelede 5 puan kaybetmiş oldu. Cimbom, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Aslan bu iki karşılaşmadan önce 8 maçtan da galibiyetle ayrılmıştı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 58'e çıkardı ve lider girdiği haftada 60 puanlı Beşiktaş'ın gerisine düştü ve ikinci sırada yer aldı.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun verdiği pasta topu alan Gedson'un şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.

9. dakikada seken topu alan Linnes'in Muslera'ya dönmek isterken verdiği pası alan Gradel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada Babel'in pasında ceza sahası dışında topu alan Falcao'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

18. dakikada Babel'in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top üstten auta çıktı.

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in sert şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

54. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Falcao'nun topa yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

57. dakikada sol taraftan topu alan Onyekuru ceza sahası içine çalımlarla girdi. Attığı çalım sonrasında topu Sivasspor savunmasına kaptıran Onyekuru topu tekrardan kazanarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

61. dakikada Linnes'in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Babel'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal oyun alanı çeldi.

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in attığı çalımda top Uğur'un eline çarptı. Pozisyonun devamında VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Falcao yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

81. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Halil'in şutu üstten auta çıktı.

90+7. dakikada ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin sert şutunu kaleci oyun alanı içine çeldi.

90+7. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Kerem'in şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çıkardı.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk ? (Luyindama dk. 50), Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson (Halil dk. 79), Belhanda (Kerem dk. 72), Babel (Feghouli dk. 72), Onyekuru (Arda Turan dk. 79), Falcao
Yedekler: Okan, Etebo, Ömer Bayram, Yedlin, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Fatih Terim

DG Sivasspor: Ali, Ahmet (Alaaddin dk. 83 ?), Robin, Camara, Uğur, Fajr, Ziya, Gradel, Boyd (Kone dk. 89 ?), Hakan, Yatabare (Kayode dk. 73)
Yedekler: Samassa, Muhammet, Garcia, Kerem, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gradel (dk. 9), Boyd (dk. 38) (Sivasspor), Falcao (dk. 14 ve 68 pen.) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Gradel (dk. 90+6) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Yatabare, Ali Şaşal (Sivasspor), Belhanda, Marcao, Muslera, Halil (Galatasaray)

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