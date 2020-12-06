Galatasaray evinde Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray 3-0 Hatayspor

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Taylan'ın ara pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

25. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin kaleye sokularak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada sağ çaprazdan Feghouli'nin ortaya havalandırdığı topu arka direkte kontrol eden Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada sağ taraftan Oğulcan'ın yaptığı ortada arka direkte Emre Taşdemir topla buluştu. Topu kontrol edemeyen Emre'nin son çizgide yaşanan karambolde yaptığı vuruş kaleci Munir'den dönüp kendisine çarparak auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Taşdemir'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62. dakikada ceza yayı üzerinde Selim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

64. dakikada Hatayspor yarı sahasından Emre Kılınç'ın ortaladığı topa arka direkte Oğulcan Çağlayan kafa vuruşunu yaptı. Kale önünde Pablo'ya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

73. dakikada sağ taraftan Boupendza'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Diouf'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

75. dakikada sol taraftan Emre Akbaba'nın ortasında ceza yayı üzerinde Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada orta sahada Gökhan Karadeniz'in, Etebo'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar sarı kartını çıkardı. Daha önceden de sarı kart bulunan Gökhan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

86. dakikada Ömer'in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

90+4. dakikada Kerem pasını sol tarafta bulunan Ömer'e verdi. Ömer'in pasında ceza sahası içine hareketlenen ve burada topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonu VAR'da dinleyen hakem Erkan Özdamar daha sonra golü verdi. 3-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Oğulcan (Sekidika dk. 70), Emre Akbaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 88), Emre Kılınç (Etebo dk. 80), Feghouli (Ömer dk. 79), Diagne (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Luyindama, Arda Turan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hatayspor: Munir, Burak Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Popov, Sackey, Traore (Gökhan Karadeniz dk. 58 ?), Aabid (Ruben Ribeiro dk. 67), Selim Ilgaz (Boupendza dk. 67), Akintola (Barbosa dk. 85 ?), Diouf

Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Billong, Abdurrahman Canlı, Mirkan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diagne (dk. 32), Pablo (dk. 64 k.k.), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+4) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Gökhan Karadeniz (dk. 80) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Diagne, Marcao, Emre Taşdemir (Galatasaray)

Galatasaray'da seri 6'ya çıktı

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezliğini 6'ya çıkardı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan bu galibiyetle ligde son 6 maçta rakiplerine yenilmedi ve 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda 13 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Fatih Terim yönetimindeki 1000. gol

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor karşısında Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle Teknik Direktör Fatih Terim'in görevde olduğu süre zarfında 1000. golüne ulaştı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1000. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Sofiana Feghouli'nin sağ kanattan ortasında arka direkte kontrol eden Mbaye Diagne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Terim yönetimindeki sarı-kırmızılıların 1000. golünü attı.

Fatih Terim'in, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde atılan 1000 golün 775'i Süper Lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.

Bu goller, 115 farklı oyuncu tarafından atıldı. Rakip futbolcular 24 kez kendi ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.



Fatih Terim kadroda değişiklik yapmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son hafta oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında değişiklik yapmadı.

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim son hafta oynadıkları Çaykur Rizespor kadrosunda değişiklik yapmadı. Korona virüs testleri pozitif çıkan ve daha sonra negatife dönen Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk 21 kişilik kadroda yer aldı. Sonucu negatife dönen diğer oyuncu Ryan Babel ile hafta içi özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao ile Marcelo Sarracchi kadroda bulunmuyor. Omar Elabdellaoui ise karantina süresi devam ettiği için kadroda yer almadı. Hatayaspor karşısında sahaya kaptan olarak Ryan Donk çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz bekledi.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop'u unutmadı. Diagne karşılaşma öncesi ısınmada Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek onu andı.