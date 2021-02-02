Son Dakika
Galatasaray evinde 8 maçtır yenilmiyor
Medipol Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezliğini 8 maça çıkardı.
Spor 02.02.2021, 21:18
4
Medipol Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezliğini 8 maça çıkardı.Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Başakşehir’i 3-0 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Alanyaspor’a mağlup olmuştu. Cimbom, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte iç sahada oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.