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Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak BB Erzurumspor’u yenmişti. Aslan ligde son 8 maçta ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Spor 21.04.2021, 21:09
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Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar evinde son olarak BB Erzurumspor’u yenmişti. Aslan ligde son 8 maçta ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-1 berabere ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti. Aslan ligin bitmesine 6 hafta kala lider Beşiktaş’ın 6, takipçisi Fenerbahçe’nin de 3 puan gerisinde bulunuyor.

Galatasaray, ligde evinde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup etti. Bu maçın ardından sarı-kırmızılılar sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Bu süreçte Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a yenildi.

Galatasaray Süper Lig’de 8 maçlık galibiyet serisinde sonra oynadığı 8 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı. Cimbom diğer karşılaşmalarda ise 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
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