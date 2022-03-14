Galatasaray evinde 3 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Spor Toto Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Beşiktaş’ı skorla 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan sahasında son olarak Trabzonspor’a yenilmişti. Aslan bu müsabakanın ardından oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda Çaykur Rizespor ve Beşiktaş’ı yenerken, Kayserispor ile de berabere kaldı.