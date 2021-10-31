Galatasaray evinde 3 maçtır kazanıyor

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte Süper Lig’de evindeki son 3 karşılaşmayı da kazandı.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 20’ye çıkardı. Aslan, Gaziantep ekibi karşısında aldığı galibiyetle sahasındaki yenilmezliğini de sürdürdü. Ligde evinde son olarak Alanyaspor’a mağlup olan Cimbom, daha sonra oynadığı Göztepe, Konyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarından galip ayrıldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Maçtan dakikalar ( İlk yarı)

7. dakikada Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

11. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau'nun çalımlarla ilerledikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.

21. dakikada soldan Kerem'in pasında ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarından Morutan'ın gelişine vuruşu auta çıktı.

45. dakikada Muhammet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dicko'nun şutunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

45+3. dakikada Barış Alper'in ortasında ceza sahasında Gaziantep FK savunmasından dönen topu alan Morutan'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Marcao'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli'nin vuruşunda topu kaleci Günay kontrol etti.

66. dakikada Muhammet'in kafayla indirdiği topu ceza sahası içinde alan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

73. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu alan Kerem'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Nef

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt (Ömer Bayram dk. 87 ?), Berkan Kutlu, Cicaldau, Olimpiu Morutan (Taylan Antalyalı dk. 74), Kerem Aktürkoğlu (Mustafa Muhammed dk. 82 ?), Barış Alper Yılmaz (Sofiane Feghouli dk. 46), Halil Dervişoğlu (Emre Kılınç dk. 75)

Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Christian Luyindama, Mbaye Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan (Kitsou dk. 67), Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel (Recep Niyaz dk. 67), Maxim (Figueiredo dk. 77), Dicko (Furkan Soyalp dk. 77), Muhammet

Yedekler: Mustafa, Ulaş, Halil, Messaoudi, Mirza, Cenk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Morutan (dk. 45+3), Kerem (dk. 73) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Maxim, Ertuğrul, Furkan (Gaziantep FK), Nelsson (Galatasaray)