Galatasaray evinde 11 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle Süper Lig’de 11 maç sonra sahasında yenildi.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Rizespor’a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanyaspor’a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Galatasaray ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar Rizespor dışında Sivasspor ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini BB Erzurumspor karşısında almıştı.