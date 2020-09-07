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Galatasaray, Etebo'nun transferi için görüşmelere başladı
Galatasaray, Oghenekaro Peter Etebo'nun geçici transferi için görüşmelere başladı.
Spor 07.09.2020, 17:24
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Galatasaray, Oghenekaro Peter Etebo'nun geçici transferi için görüşmelere başladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' denildi.
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