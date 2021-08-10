Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleriyle ilgili olarak yapacağı basın toplantısı öncesi hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas yönetimi, haziran ayında yapılacak seçimi iptal kararına imza atan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini disipline sevk etme kararı aldı. Galatasaray, 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, corona virüsü gerekçe gösterilerek 29 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçiminin iptal olduğunu açıklamıştı. Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak’ın yanı sıra Yusuf Günay, Kaan Kançal, Dorukhan Acar, Mehmet Ömer Cansever, Fatma Dilek Kutlu Galatasaray Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Disiplin Kurulu’na sevk eden Mustafa Cengiz ve yöneticiler, iddialara cevap vermek için basın toplantısı düzenleme kararı aldı ancak, Cengiz’in sağlık problemleri nedeniyle organizasyon iptal edildi. 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçiren Cengiz, daha sonra mide kanaması geçirdi. Uzun süredir tedavisi süren Cengiz’in sağlık durumunda ciddi bir durum olmadığı öğrenildi.